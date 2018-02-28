رحلة إلى بالي تساوي ثمن لوح شوكولاتة... نفقات أثرياء أمريكا مقابل المواطنين العاديين

"رحلة إلى مدينة بالي في إندونيسيا تساوي ثمن لوح من الشوكولاتة" هكذا تبدو نفقات أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالمواطنين العاديين.

نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي تقريرا أورد فيه مقارنة بين القوة الشرائية لتكلفة نمط حياة الأثرياء، الذين تقدر ثرواتهم بالمليارات، وبين المواطنين العاديين.

ولفت الموقع إلى أن متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة نحو 59 ألف دولار في السنة، وفقا لمكتب التعداد الأمريكي.

وأوضح "بيزنس إنسايدر" أن المقارنة خاصة بالأثرياء، الذين تبلغ ثرواتهم 2 مليار دولار، وفقا لقائمة مجلة "فوربس" لأثرياء العالم.

To a billionaire, the cost of a trip to Bali is like buying a candy bar — here's what spending looks like when you're that rich https://t.co/DZg8LZnB5b pic.twitter.com/3joM3CijvM — Business Insider (@businessinsider) February 28, 2018

​وأشار إلى أنه بمعدل متوسط فإن قيمة دخل الفرد سنويا تصل إلى حوالي 80 مليون دولار. وبهذا المعدل، فإن قيمة دولار واحد للشخص العادي هي نفسها 1355 دولار للملياردير.

وهذا يعني أنه عندما ينفق الشخص العادي 100 دولار، ينفق الملياردير في مقابلها 135 ألف و500 دولار.

وأورد الموقع قائمة بأشياء يمكن أن ينفق الملياردير أمواله عليها في مقابل المواطن العادي.

وجاء فيها:

— عشاء لفردين في أفخر مطاعم نيويورك، الذي تصل تكلفته إلى 1190 دولار، هو بالنسبة للملياردير 0.88 دولار.

Our bar top installed in Kappo Masa, Larry Gagosian's restaurant in NYC! One of the dozens of our tops in the big city. #gagosian #NYNY pic.twitter.com/tgdQ2fQ1y0 — La Bastille (@LaBastilleInc) August 8, 2017

​​- رحلة إلى مدينة بالي في إندونيسيا، وتبلغ تكلفتها نحو 1500 دولار، هي بالنسبة للملياردير 1.11 دولار.

​- قضاء أسبوع في جناح بأفخر فنادق لاس فيغاس، يصل تكلفته إلى 3360 دولار، هو بالنسبة للملياردير نحو دولارين ونصف.

With @FNPLATFORM in town, now's the right time to choose a great shoe for your Vegas experience. @sjpcollection has the perfect fit for any occasion. https://t.co/td0b0ulb7l pic.twitter.com/iVRYQuXeCm — Bellagio Las Vegas (@Bellagio) February 13, 2018

​- استئجار طائرة خاصة في رحلة حول الولايات المتحدة الأمريكية، وتكلف نحو 90 ألف دولار، هي بالنسبة للملياردير 66 ونصف دولار.

Private Jet Charter Flight Milwaukee, WI Plane Rental Company Near Me https://t.co/sqky4VXfv2 #baltimore pic.twitter.com/h66qfhpJIf — Baltimore Mechanic (@mechanicbaltimo) February 21, 2018

​- سيارة رانج روفر، وسعرها 104 ألاف دولار، هي بالنسبة للملياردير نحو 77 دولار.