5 وجهات لقضاء إجازة ممتعة في شهر أبريل

موقع "إيفيننج ستاندرد" أورد قائمة بأفضل الوجهات السياحية التي يفضل زيارتها في شهر أبريل.
- إثيوبيا
saw myself in a dream wandering through the Danakil Depression & swimming in the acid pools unharmed. gonna paint about it. pic.twitter.com/m8MaSVsHG7— isbell (@coolandbrown) February 28, 2018
الموسم الجاف في إثيوبيا، إذ أن شهر أبريل يعتبر من أفضل الأوقات لزيارة هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وينصح بعدم قضاء وقت طويل في أديس أبابا العاصمة. فمن الأفضل قضاء الإجازة في منطقة صحراء الدنكال، الواقعة شمالي شرق البلاد.
- اليابان
أبريل هو الوقت المثالي لزيارة اليابان. فبعد البرد القارس في فصل الشتاء، تكون من أفضل البلدان من حيث الجو المشرق والدافئ، كما أن أشجار الكرز تكون مزدهرة.
Cherry blossoms are coming early! The second forecast of 2018 is in, and according to it the cherry blossoms in Kyoto will start blooming on March 23rd. pic.twitter.com/pcFO3smsQQ— Sharing Kyoto (@SharingKyoto) March 1, 2018
وينصح بقضاء بضعة أيام في طوكيو لتجربة واحدة من أروع المدن في العالم، ثم استقلال القطار السريع إلى مدينة كيوتو لتجربة الجانب التقليدي من اليابان.
- لشبونة
لشبونة البرتغالية تعتبر مثالية لقضاء عطلة ممتعة في شهر إبريل، حيث تصل درجات الحرارة في أعلى مستوياتها إلى 20 درجة مئوية.
Visiter #Lisbonne en été c'est aussi profiter de la mer 🌊 Les plus belles plages de la région ➡️ https://t.co/wIERdSjrQq #portugal #voyage @visitportugal pic.twitter.com/sBotkfM72m— eDreams France 💭✈️ (@eDreams_fr) February 24, 2018
يمكنك خلال الإجازة تناول الكثير من المأكولات البحرية، والاستمتاع في الهواء الطلق وتناول مشروب "سانغريا" الشهير. كما يمكن الذهاب إلى منتجع "سينترا"، على سفح الجبل في جو رائع.
- باريس
على الرغم من أن العاصمة الفرنسية هي واحدة من تلك التي ينصح بزيارتها في كل المواسم، فإنها في الربيع تكون أكثر تميزا.
Autumn in Paris pic.twitter.com/lrTkgetFZw— Travel Scene (@theworldstorys) March 1, 2018
في فصل الشتاء تبدو باريس رومانسية بشكل لا يصدق ومغطاة بالثلوج. وفي الصيف، وإن كانت في بعض الأحيان حارة جدا، يمكنك التمتع بإجازة جيدة في شوارع المدينة ذات الأسطح المنمقة. أما في الربيع فتكون المدينة مثالية للاستمتاع بالجو الهادئ الدافئ.
- المالديف
Escape with your beloved to live a true adventure in paradise. 🌊☀️🌴💑 | 📍: @AmariMaldives | #VisitMaldives #Maldives #SunnySideofLife pic.twitter.com/5jBKhyVOvk— Visit Maldives (@visitmaldives) March 1, 2018
إذا كنت في حاجة إلى إجازة مثالية بعد فصل الشتاء الطويل، فإن المالديف لا تقبل المنافسة. يمكنك الاستمتاع بطقس رائع وتجربة الغوص بجانب أنواع مختلفة من الأسماك. كما أن رمالها لا مثيل لها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)