5 وجهات لقضاء إجازة ممتعة في شهر أبريل

يحل فصل الربيع في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، متى تكون الشمس ساطعة والورود متفتحة. ودائما ما يفضل الراغبون في قضاء إجازة ممتعة، وخاصة من مواطني البلدان التي يندر فيها الجو المشمس، السفر في الربيع.

موقع "إيفيننج ستاندرد" أورد قائمة بأفضل الوجهات السياحية التي يفضل زيارتها في شهر أبريل.

- إثيوبيا

saw myself in a dream wandering through the Danakil Depression & swimming in the acid pools unharmed. gonna paint about it. pic.twitter.com/m8MaSVsHG7 — isbell (@coolandbrown) February 28, 2018

​الموسم الجاف في إثيوبيا، إذ أن شهر أبريل يعتبر من أفضل الأوقات لزيارة هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وينصح بعدم قضاء وقت طويل في أديس أبابا العاصمة. فمن الأفضل قضاء الإجازة في منطقة صحراء الدنكال، الواقعة شمالي شرق البلاد.

- اليابان

أبريل هو الوقت المثالي لزيارة اليابان. فبعد البرد القارس في فصل الشتاء، تكون من أفضل البلدان من حيث الجو المشرق والدافئ، كما أن أشجار الكرز تكون مزدهرة.

Cherry blossoms are coming early! The second forecast of 2018 is in, and according to it the cherry blossoms in Kyoto will start blooming on March 23rd. pic.twitter.com/pcFO3smsQQ — Sharing Kyoto (@SharingKyoto) March 1, 2018

​وينصح بقضاء بضعة أيام في طوكيو لتجربة واحدة من أروع المدن في العالم، ثم استقلال القطار السريع إلى مدينة كيوتو لتجربة الجانب التقليدي من اليابان.

- لشبونة

لشبونة البرتغالية تعتبر مثالية لقضاء عطلة ممتعة في شهر إبريل، حيث تصل درجات الحرارة في أعلى مستوياتها إلى 20 درجة مئوية.

​يمكنك خلال الإجازة تناول الكثير من المأكولات البحرية، والاستمتاع في الهواء الطلق وتناول مشروب "سانغريا" الشهير. كما يمكن الذهاب إلى منتجع "سينترا"، على سفح الجبل في جو رائع.

- باريس

على الرغم من أن العاصمة الفرنسية هي واحدة من تلك التي ينصح بزيارتها في كل المواسم، فإنها في الربيع تكون أكثر تميزا.

Autumn in Paris pic.twitter.com/lrTkgetFZw — Travel Scene (@theworldstorys) March 1, 2018

​في فصل الشتاء تبدو باريس رومانسية بشكل لا يصدق ومغطاة بالثلوج. وفي الصيف، وإن كانت في بعض الأحيان حارة جدا، يمكنك التمتع بإجازة جيدة في شوارع المدينة ذات الأسطح المنمقة. أما في الربيع فتكون المدينة مثالية للاستمتاع بالجو الهادئ الدافئ.

- المالديف

​إذا كنت في حاجة إلى إجازة مثالية بعد فصل الشتاء الطويل، فإن المالديف لا تقبل المنافسة. يمكنك الاستمتاع بطقس رائع وتجربة الغوص بجانب أنواع مختلفة من الأسماك. كما أن رمالها لا مثيل لها.