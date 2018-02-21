منها تل أبيب ومدينة عربية...المدن الأكثر إثارة حول العالم

أعلن موقع "تايم أوت"، المتخصص في شؤون السياحة والسفريات، قائمة بأكثر مدن العالم إثارة في عام 2018.

وذكر الموقع أنه أجرى دراسة شملت 1500 شخص من بلدان مختلفة، تحدثوا عن المدن التي يعيشون فيها والمدن التي يفضلونها.

ورصد الموقع قائمة تضم 32 دولة، قال إنها الأكثر إثارة حول العالم، وتمكنك من قضاء وقتا ممتعا ومرحا.

Revealed: the most exciting cities in the world right now | https://t.co/mpJA7KRMz9 #Chicago — Ian M. Hughes (@HughesBrews) February 3, 2018

​ووردت في القائمة مدينة عربية واحدة هي دبي، وحلت في المركز الـ29، مشيرا إلى أنه يمكنك قضاء ليلة واحدة فيها بتكلفة 167 دولار.

في حين جاءت العاصمة الروسية موسكو في المرتبة الـ25، ولفت "تايم أوت" إلى أنها مدينة يمكنك السهر فيها لوقت متأخر لما بعد منتصف الليل.

وحلت مدينة تل أبيب في المرتبة الـ12، وأشار الموقع إلى أنه يمكنك تناول أطعمة جيدة بها، كما أنها مدينة مناسبة للاسترخاء.

أما المركز الأول في القائمة، فكان من نصيب شيكاغو الأمريكية، حيث تتمتع بالأماكن الموسيقية والثقافية، ويمكنك أيضا تناول مأكولات ومشروبات لذيذة. كما وصفها الموقع بأنها المدينة الأسعد في العالم.

وجاء في القائمة أيضا كلا من فيلاديلفيا وطوكيو وإدنبره وبورتو ونيويورك ولندن ومدريد ومانشيستر.