سترة "متمرد بلا سبب" تعرض للبيع بـ 600 ألف دولار

عرضت سترة نجم الخمسينات، جيمس دين، التي ظهر بها في فيلمه الشهير "متمرد بلا سبب"، للبيع في دار مزادات فلوريدا، ومن المتوقع أن يصل سعرها لنحو 600 ألف دولار.

وأعلنت دار المزادات أن السترة الحمراء القصيرة، التي حازت على شهرة واسعة في الخمسينيات والستينيات، سيتم عرضها يوم السبت المقبل.

وقدر ريكو باكا، مدير دار المزادات، سعر السترة بين 400 إلى 600 ألف دولار، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

Rexcharlesblog RT ABC "James Dean's cherry-red jacket from "Rebel Without a Cause" expected to fetch up to $600,000 at Florida auction. https://t.co/L8uT03yYmv pic.twitter.com/zIUtwRXnw0" — Rexcharlesblog News (@ifeanyi09152385) February 27, 2018

​وتوفي دين في حادث سيارة في سبتمبر/أيلول 1955، أي قبل شهر من العرض الأول للفيلم.

وذكرت دار المزادات أنها تملك وثائق تبين أن سترة أعطيت لهم من قبل مشرف الخزانة في الفيلم.