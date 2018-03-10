رجل يعاقب فتاة رفضت مواعدته بهذه الطريقة

يضم موقع المواعدة "تندر" الشهير العديد من الأشخاص المثيرين للاهتمام، ومن بينهم رجل أظهر وجهه الآخر لفتاة رفضت مواعدته بعد لقائهما الأول.

نشرت الفتاة عبر موقع "ريديت" أنه بعد أن رفضت استكمال مواعدة أحد الرجال، الذين قابلتهم عبر "تندر"، طلب منها أن ترد له ثمن المشروب الذي طلبه لها، أثناء لقائهما الأول، في حانة "ويذرسبونز" في بريطانيا.

وكانت الفتاة أرسلت للرجل رسالة جاء فيها: أعتقد أنه لا يوجد بيننا قواسم مشتركة، لذا لن يكون هناك موعدا جديدا، ولكن كان من الجميل أن أقابلك وأتمنى لك الأفضل في حياتك!

ولكن لم يتقبّل الرجل رفض الفتاة له بصدر رحب، ورد عليها: أتفق معك أنه لا يوجد تناغم بيننا، ولكن كانت أمسية لطيفة، ودفعت 8.30 جنيه استرليني مقابل مشروبك، وهذا مكلف للغاية، خاصة وأنني دفعت 1.75 جنيه استرليني لمشروبي.

وتابع: لقد شربتي زجاجة ضخمة في لقائنا الأول، وأنا دفعت ثمنها، ولم أكن مضطرا للدفع مقابلها، وأرغب في استرداد 8.30 جنيه استرليني.

Rejected man asks for OUTRAGEOUS request after being denied second Tinder date https://t.co/jCxlnMDg0o pic.twitter.com/elcR2mqDOL — Daily Star (@Daily_Star) March 9, 2018

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وأرسل الرجل للفتاة حسابه البنكي لكي تتمكن من رد المبلغ من خلاله.

ورفضت الفتاة أن تدفع ثمن مشروبها، وبررت هذا بأن الرجل هو من عرضه عليها خلال اللقاء، وأنها كانت ترغب في تناول شاي مثلج بقيمة 2.50 جنيه استرليني، وكان ذلك خلال الساعة المجانية في المكان.

وأظهر استطلاع رأي في موقع "تيستكارد"، أن واحدة من بين كل أربع نساء تتوقع أن يدفع الرجل حساب العشاء، خلال لقائهما الأول.