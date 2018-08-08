تسمية أفضل مدينة في العالم راحة في استخدام وسائل النقل

احتلت مدينة نيس الفرنسية المرتبة الأولى عالميا من حيث قلة الازدحام والتخديم بوسائل النقل العامة للسكان والوصول لأماكن العمل بسرعة، بحسب ما نشر موقع "Euromag".

فبحسب الموقع الذي اعتمد في تصنيفه على عدد من المعايير، منها متوسط الوقت الذي يقضيه المواطنون بوسائل النقل العام، بالإضافة للانتظار في محطات الحافلات ووقت الانتظار في فترة الازدحام وارتفاع تكلفة تذكرة على أساس متوسط الدخل.

وجاءت مدينة نيس في صدارة المدن، حيث يقضي سكان المدينة وسطيا في فترة الازدحام 22 ساعة في السنة، كما يستغرق سكان المدينة حوالي 40 دقيقة للذهاب إلى عملهم والعودة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov 5 مليون شخص استفادوا من خدمة النقل المجاني في موسكو خلال المونديال

وينفق سكان المدينة ما نسبته 1.25 في المئة من دخلهم على تذاكر وسائل النقل.

وفي المرتبة الثانية، جاءت مدينة كوينكا الإكوادورية، وخلفها حلت مدينة بيلباو الإسبانية ثالثة، وفي المرتبة الرابعة والخامسة حلت مدينتا تولوز الفرنسية وكاتانيا الإيطالية.

وحلت العاصمة الروسية موسكو في المرتبة الـ47 وسانت بطرسبورغ في المرتبة 59.

يذكر بأن التقييم شمل 74 مدينة من جميع أنحاء العالم.