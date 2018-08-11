بالفيديو ... مباراة تتحول إلى عراك بين منتخبي الإمارات وماليزيا

شهدت المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الأولمبيين الماليزي والإماراتي، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحولا دراماتكيا على الملعب من خلال مشادة كلامية حولت الملعب إلى حلبة صراع بين لاعبي المنتخبين.

© AFP 2018 / رجل يفجر نفسه في ملعب لكرة القدم ببلجيكا

وبالرغم من ودية المباراة التي أقيمت بين الفريقين، يوم أمس الجمعة، إلا أنها تحولت إلى المشاجرة عنيفة بين اللاعبين.

وبدأت المشاجرة بعد اعتداء اللاعب الإماراتي محمد خلفان، بشكل غير قانوني ومتعمد، على أحد لاعبي المنتخب الماليزي ما أدى إلى إشعال صراع في وسط الملعب بين اللاعبين.

وكانت ماليزيا متقدمة بنتيجة هدفين دون مقابل، ليشهد الوقت بدل الضائع هذه الأحداث المؤسفة التي أثارت جدلا كبيرا. وانتشر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة.