بالصور... حركة اعتراضية ملفتة خلال ماراثون بيروت

قام شبان وشابات من مجموعة "الحركة الشبابية للتغيير" المعارضة للنظام اللبناني بوقفة اعتراضية ملفتة خلال مسابقة ماراثون بيروت الذي أقيم اليوم الأحد في العاصمة اللبنانية.

ونشرت المجموعة على صفحتها على وسائل التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" صورا لوقفتها الإعتراضية خلال ماراثون بيروت الذي أقيم في وسط العاصمة اللبنانية اليوم صباحا.

وعلقت المجموعة على الصور أنها شاركت في ماراثون بيروت بطريقتها الخاصة وسجلت اعتراضها على السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة من قبل الدولة ومؤسساتها لتحويل العاصمة إلى كتلة من الخرسانة، وكان للناشطين وقفة خاصة أمام مصرف لبنان المركزي.

يذكر أن مجموعة "الحركة الشبابية للتغيير" هي مجموعة لبنانية تقوم بعدة نشاطات سياسية ومن ضمنها وقفات مطلبية واجتماعية مختلفة.