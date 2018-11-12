محافظ جنوب سيناء يشكر "سبوتنيك" للتغطية المميزة لملتقى سانت كاترين للسلام

وجه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الشكر إلى وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، على تغطيتها المميزة لملتقى سانت كاترين للسلام العالمي، الذي أقيم يومي ١٨ و١٩ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشاد المحافظ، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين ١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني، على هامش حفل تكريم المساهمين والمشاركين في الملتقى، بالموضوعات المميزة التي نشرتها الوكالة، سواء التغطية الإعلامية للملتقى، أو الموضوعات الداعمة للسياحة المدعمة بالصور المنشورة من مدينة سانت كاترين.

وأوضح اللواء خالد فودة أن الدور الإعلامي مهم جدا في نقل صورة واقعية لما يجري على أرض سيناء من تطوير وتنمية، خاصة في ظل تمكن الدولة من مواجهة التطرف والإرهاب، وتحقيق نجاحات متوالية على المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية.