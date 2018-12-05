رجل يكسب 40 ألف دولار لتصوير زوجته دون موافقته على شاطئ خليجي

والتمست المرأة طلبا لاستئناف الحكم الصادر بحقها، مفيدة أن الغاية من الصورة، هي لدعوة المتطوعين لتنظيف الشاطئ في أبوظبي، وفقا لموقع "إرم نيوز".
وقدم رجلا بلاغا ضد المرأة بسبب ظهور زوجته في الصورة دون موافقتها أو الحصول على إذن منها.
من جانبه أوضح محامي دفاع المتهمة، أنها تعمل في مجال العمل التطوعي، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أنها التقطت صورة للشاطئ، ونشرتها على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها كمتطوعة، وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ، كنوع من المسؤولية المجتمعية.
وأكد المحامي أن موكلته "لا تعرف الأشخاص الذين في الصور، عدا أنهم لم يكونوا بلباس البحر، وكانوا بكامل ملابسهم، وظهورهم بالصورة محض مصادفة"، مشيرًا إلى أن موكلته "كانت حسنة النيّة عند نشر الصورة، وليس لها أي غرض جنائي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)