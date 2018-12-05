رجل يكسب 40 ألف دولار لتصوير زوجته دون موافقته على شاطئ خليجي

أطلقت محكمة في الإمارات العربية المتحدة، حكما بتغريم امرأة أجنبية 150 ألف درهم (40.540 دولار)، لنشرها صورة على الإنترنت لأحد الشواطئ، ظهر فيها أشخاص لم تحصل منهم على موافقة بالتصوير.

والتمست المرأة طلبا لاستئناف الحكم الصادر بحقها، مفيدة أن الغاية من الصورة، هي لدعوة المتطوعين لتنظيف الشاطئ في أبوظبي، وفقا لموقع "إرم نيوز".

© AFP 2018 / PHILIPPE DESMAZES محكمة إماراتية تقضي بحبس صحفي بريطاني لإدانته بقتل زوجته

وقدم رجلا بلاغا ضد المرأة بسبب ظهور زوجته في الصورة دون موافقتها أو الحصول على إذن منها.

من جانبه أوضح محامي دفاع المتهمة، أنها تعمل في مجال العمل التطوعي، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أنها التقطت صورة للشاطئ، ونشرتها على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها كمتطوعة، وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ، كنوع من المسؤولية المجتمعية.

وأكد المحامي أن موكلته "لا تعرف الأشخاص الذين في الصور، عدا أنهم لم يكونوا بلباس البحر، وكانوا بكامل ملابسهم، وظهورهم بالصورة محض مصادفة"، مشيرًا إلى أن موكلته "كانت حسنة النيّة عند نشر الصورة، وليس لها أي غرض جنائي".