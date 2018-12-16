شركة تقدم 100 ألف دولار لمن يستغني عن هاتفه عاما

عرضت شركة أمريكية مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار، لمن يستطيع الاستغناء عن هاتفه الذكي لمدة عام كامل.

وتنص الشروط التي عرضتها شركة "فايتمين ووتر" للمتسابقين على عدم استخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، والاكتفاء باستخدام جهاز خلوي يعود لعام 1996 خلال السنة.

في حين يتاح للمشتركين استخدام أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة. بحسب ما نشرته الشركة على موقع "تويتر".

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX — vitaminwater® (@vitaminwater) December 11, 2018

ومن ضمن ضوابط المسابقة، عرض المشتركين لاختبار جهاز فحص الكذب للتأكد من عدم الغش.

كما على المتسابق نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماذا سيفعل خلال العام بعيدا عن هاتفه الذكي.