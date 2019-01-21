ثور هائج يودي بحياة مصارع ثيران مشهور(فيديو)

ونشرت رابطة مصارعة الثيران في ولاية كولورادو، خبر مقتل المصارع ماسون لوي والبالغ من العمر 25 عاما، خلال عرض أقيم في مدينة دنفر.

وفقد لوي توازنه وسقط أرضا، ليقوم الثور الهائج بمهاجمته والصعود على صدره، وتابع لوي عدة خطوات بعد إبعاد الثور عنه، إلا انه سقط مرة أخرى وتم نقله إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك.

ويحتل ماسون لوي المرتبة 20 في ترتيب المصارعين المحترفين في الولايات المتحدة، وقدم أكثر من 70 عرضا ناجحا.

يشار إلى أن رياضة مصارعة الثيران، من أخطر الرياضات على من يمارسونها، إذ أن المصارع لا تتوفر لجسده الحماية الكافية من قرون الثور أو حوافره، التي ولا بد أن تكون حادة وأن يكون الثور قوياً ضخماً صحيح البنية.