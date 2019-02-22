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12:24 22 فبراير/ شباط 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية

    500 سعودية تنطلقن على كورنيش جدة لممارسة ركوب الدراجات

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    مجتمع
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    انطلقت 500 امرأة سعودية على كورنيش مدينة جدة، لممارسة رياضة ركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة ضمن فعاليات افتتاح الواجهة البحرية لكورنيش جدة.

    قالت قائدة "فريق بسكليتة"، نديمة أبو العينين، إن فكرة إطلاق الفريق بدأت عام 2017 بـ5 سيدات فقط، مارسن الرياضة في بعض المناطق غير المأهولة بالسكان، وبعد افتتاح الواجهة البحرية في جدة، وجدنا ممشاها المكان المثالي لممارسة هذه الرياضة، مشيرة إلى أن الفريق يضم الآن أكثر من 500 سعودية، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

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    وأضافت نديمة أن ممارسة ركوب الدراجات لها فوائد إيجابية على النفسية والبدن، كما أنها تكسر الصورة النمطية وتقبل رياضة المرأة بكافة أنواعها، لتصبح ثقافة شائعة بين المجتمع.

    وقالت كابتن الفريق، بلقيس غاربة، إنه "لم تكن فكرة ركوب الدراجات للنساء تحظى بقبول مجتمعي في وقت سابق، وبعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، اختلف الوضع تماما، وتمكن الفريق من ممارسة هوايته، ونطمح للمشاركة في مسابقات دولية وداخلية".

    في سياق آخر، تداول نشطاء سعوديون على نطاق واسع صور وقوف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على سور الصين، وكتب العديد منهم تعليقات وصفوا فيها الأمير بن سلمان بأنه سور السعودية الجديد.

    وشارك في الاحتفاء بولي العهد السعودي وزيارته إلى سور الصين العظيم، الأمير حمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وصف محمد بن سلمان بأنه "سور السعودية وحصنه المنيع"، وأنه أيضا "قائد التغيير وعراب الرؤية".

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    الكلمات الدلالية:
    الدراجات, السعودية, جدة
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