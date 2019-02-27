تحديث جديد لـ"واتسآب" للذين لا يفضلون المحادثات الجماعية

يقوم المسؤولون عن موقع التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" بالعمل على إطلاق ميزة وخاصية جديدة كجزء من مكافحة الرسائل غير المرغوبة، الأمر الذي سيمكن الكثير من مستخدمي التطبيق على الحد من إضافتهم الى هذه المحادثات.

الخاصية الجديدة تمكن مستخدمي هذا التطبيق من عدم الدخول أو الاشتراك في المحادثات الجماعية أو المجموعات التي تتم إضافتهم لها، من دون موافقتهم.

حيث سيتمكن هؤلاء الأشخاص من دخول هذه المجموعات فقط عندما يقبلون طلب الاشتراك، وليس كما يجري في الوقت الحالي حيث يكفي إضافتهم الى المجموعة ليتلقوا جميع الرسائل من الأشخاص المشاركين.

يلاحظ بأن هذه الخاصية ظهرت في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق ومن المتوقع أن تعمم وتصبح متاحة للجميع مع آخر تعديل على التطبيق، بحسب مانقل موقع "akket".

يذكر بأن التطبيق كان قد أصدر تحذيرا وصفه بالخطير لمستخدمي هواتف "آيفون"، حول تحميل التطبيق قبل تحميل التحديث الجديد له.

وأوضح "واتسآب" أن التحديث الجديد الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يصلح عيوب أمنية خطيرة.