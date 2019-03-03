بالفيديو... ثعبان ينقض على امرأة أثناء نومها

رصدت كاميرا مراقبة، وضعت في غرفة امرأة، لحظة تسلل ثعبان إلى غرفة نومها والانقضاض على قدمها بينما كانت نائمة في منزلها الكائن في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتعرضت كايو سودسبا والبالغة من العمر 75 عاما، للدغة أفعى، تسللت عبر أنابيب الصرف الصحي في ساعات الصباح الأولى. وفقا لصحيفة "ميرور".

ونصب ناكورن والبالغ من العمر 44 عاما، في وقت سابق كاميرا مراقبة في غرفة والدته المسنة لمراقبة حالتها الصحية، بينما ينام هو في الغرفة المجاورة.

ويظهر مقطع الفيديو، ثعبانا يتسلل إلى أرضية الغرفة بعيونه متوهجة، ويراقب المرأة لثوان، ثم ينقض على قدمها.

واستيقظت سودسبا بعدما احست بحركة، وقامت بتشغيل المشعل، لتلاحظ شيئًا يتحرك على الأرض، لتستنجد بأبنها ويقوم بطرد الثعبان من الغرفة.

وقالت سودسبا، "ظننت أنه مجرد كابوس، وعندما استيقظت شعرت بألم حاد في أسفل قدمي، لا أعرف لماذا هجم علي، كنت نائمة ولم اهدده، أنا مرعوبة من النوم في تلك الغرفة مرة أخرى".

وأتصل الأبن بالجهات المختصة، وتمكنوا من الإمساك بالثعبان بالقرب من مقعد المرحاض، وتم نقله إلى مركز احتجاز الثعابين، تمهيدا لإطلاقه في بيئته.