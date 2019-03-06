المصائب تتوالى على ريال مدريد... يفقد أبرز عناصره لمدة شهرين

أصدر فريق ريال مدريد بيانا، حول الحالة الصحية لنجمه البرازيلي الشاب، فينسيوس جونيور، الذي أصيب خلال لقاء أياكس أمس، في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب بيان الفريق الإسباني، وبعد الفحوصات الطبية، تبين أن اللاعب يعاني من تمزق في أربطة المفصل في الساق اليمنى، ولم يعلن عن مدة غيابه في انتظار التطورات المقبلة؛ بحسب الموقع الإلكتروني لنادي ريال مدريد.

© REUTERS / JUAN MEDINA ريال مدريد يخسر (4-1) في البرنابيو أمام أياكس ويودع دوري الأبطال

ويؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب اللاعب لفترة قد تصل لشهرين، وهو ما يعني أنه لن يعود قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم.

وسيفقد فينسيوس جونيور فرصة بداية مشواره مع منتخب البرازيل، بعدما وجه له المدرب البرازيلي، تيتي، الدعوة للمشاركة في اللقاءين الوديين أمام بنما وجمهورية التشيك، يومي 23 و26 من الشهر الجاري.

وقد تغيب فينسيوس جونيور عن 10 لقاءات في الليغا أمام بلد الوليد، وسيلتا فيغو، وهويسكا، وفالنسيا، وإيبار، وليغانيس، وأتليتك بلباو، ووخيتافي، ورايو فاليكانو، وفياريال.

ويعد فينسيوس أبرز عناصر فريق ريال مدريد، خلال الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني تلقى خسارة كبيرة أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ 16، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بـ 4 أهداف لآياكس مقابل هدف واحد للنادي الملكي.