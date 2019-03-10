وسط ازدحام النقل الداخلي... رجل سوري يحجز مكانه بطريقة عجيبة (فيديو)

تمكن رجل سوري من حجز مقعده في حافلة النقل الداخلي وسط ازدحام كبير بطريقة غير عادية عن طريق قفزة من النافذة ودخوله إلى داخل الحافلة.

ويظهر الفيديو حافلة نقل داخلي سورية، حيث اكتظ المكان بالمواطنين الذين يبحثون عن مكان داخل الحافلة، ليأتي رجل ويدخل إلى الحافلة عن طريق قفزه من النافذة.

يذكر أن عددا من مراكز المدن في سوريا يعاني من اكتظاظ وازدحام يولد اختناقات كثيرة.