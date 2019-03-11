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12:51 11 مارس/ آذار 2019
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    الشرطة البريطانية

    جريمة غريبة... فتاة تطعن رجلا بسبب "التحديق بها"

    © REUTERS / PHIL NOBLE
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    في جريمة غريبة من حيث دوافعها، قامت امرأة شابة بطعن رجل، في المملكة المتحدة، وذلك لمجرد أنه حدق بها.

    وطاردت المتهمة، كارلا كوبيرثويت، البالغة من العمر 22 عاما، الرجل حتى متجر في بولتون في مانشتسر، وهي تحمل سكينا يشبه الخنجر، وحاولت طعنه عدة مرات، في هجوم وصفه المارة بـ "المخيف" و"الشرس"، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

    وخلال الحادثة، تمكنت سيدة أخرى من نزع السكين من يدها، إلا أن كوبيرثويت هاجمت رجلا آخر  بعد أن حاول إيقافها أيضا.

    وادعت كوبيرتويث، بعد القبض عليها، أنها "لم تعجبها الطريقة" التي كان الرجل ينظر بها إليها.

    ويعتقد أن الرجل الأول لم يصب بأذى، بينما قال القاضي: "لا نعرف ما هو الضرر" الذي تسببت به المتهمة للرجل الثاني.

    وتم إلقاء القبض على كارلا كوبيرثويت في منزل والدتها، وتم سجنها لمدة 16 شهرا، بعد اعترافها بارتكابها الجريمة.

    ولكوبرثويت سوابق مع العنف، واعترفت لاحقا أنها كانت تشرب الكحوليات بكثرة، وادعت أن الطريقة التي كان ينظر بها الرجل الأول إليها كانت "مقلقة".

    ويعتقد أنها حصلت على السكين من منزلها بالقرب من مكان الحادث.

    وفي سياق تخفيف الحكم عليها، قال محاميها نيكولاس روس أمام المحكمة إنه "لا توجد لديها أعذار لكنها الآن تريد أن تمنح فرص في حياتها، وهي تخجل من سلوكها".

    وأضاف: "كان لديها عدد من التحديات في حياتها وبدأت في الشرب منذ سن الـ 13 كطريقة للتعامل مع عدم احترام الذات".

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    جريمة القتل, سكين مطبخ, سكين, جريمة, الشرطة البريطانية, المملكة المتحدة, بريطانيا
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