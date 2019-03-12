أنطاليا التركية تتجه نحو "السياحة الحلال" بخدمات جديدة

المدينة التي لطالما كانت وجهة مفضلة لسياح شمال أوروبا ووجهة شبه دائمة لهم للتمتع بأشعة الشمس، تتجه لتشجيع "السياحة الحلال".

© AFP 2018 / SEZAYI ERKEN تركيا تحقق مكاسب طائلة من "السياحة الحلال" وتستفيد من العقوبات على قطر

فبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، فإن المدينة تشهد زيادة كبيرة في عدد الفنادق والمطاعم، وتحاول التخلي عن مصادر الربح التقليدية الممثلة بالخمر، لتتوجه إلى فئة جديدة من السياح الذين أصبحت أعدادهم تزداد بشكل شبه مستمر وهم السياح المسلمون.

حيث تسعى المدينة الى تنمية "السياحة الحلال" والتي تمر بمرحلة انتعاش حيث من المتوقع أن يصل حجم هذه السياح حتى العام 2023 إلى 274 مليار دولار بعد أن وصل إلى 177 مليار في عام 2017.

وأضافت الصحيفة بأن القوة الشرائية للمسلمين ازدادت بشكل كبير، الأمر الذي دفع العديد من الفنادق والمنتجعات إلى التحول لفنادق حلال.

وتقدم هذه المنشآت عددا من الخدمات وقوائم الطعام الخاصة والتي تخلو من الخمور، بالإضافة لاحتواء الفنادق على أماكن خاصة للصلاة بالإضافة لعدد من المساجد التي تذيع الأذان، كما وتم تخصيص عدد من المسابح للسيدات فقط.

وتعتبر المملكة العربية السعودية إحدى أهم الدول احتضانا للسياحة الإسلامية كونها تحتوي على العديد من المعالم والمدن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة والتي تجذب سنويا ملايين الحجاج.

وبحسب الصحيفة، فإن المملكة العربية السعودية حصدت حوالي 21 مليار في العام 2017 من خلال زيارة المسلمين لها متقدمة على دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.