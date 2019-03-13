انقلاب موازين الطبيعة... دجاج فرنسي يقتل حيوانا مفترسا

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية ، إن الدجاج تصدى بعنف للثعلب، في مزرعة تابعة لإحدى المدارس تقع بالمنطقة الشمالية من فرنسا، حيث وجد الثعلب نفسه عالقا بسبب النظام الآلي الذي يغلق الأبواب بمجرد حلول الظلام.

© REUTERS / Siphiwe Sibeko العثور على ماسة بحجم بيضة دجاج في كندا واكتشف طلبة المدرسة جثة الثعلب في الصباح التالي أثناء قيامهم بجولة في المكان لأجل تفقد الحيوانات بمنطقة بريتاني، فيما صرح مسؤول قسم الزراعة في المدرسة، باسكال دانيال، بأن الثعلب كان جثة هامدة، وبدا أنه تعرض لهجوم كاسح من الدجاج.

يشار إلى أن دجاج هذه المزرعة يقضي أغلب أوقاته في الخارج، ولا يمكث في الداخل إلا حين يبيض أو في الليل، لتكون بذلك واقعة قتل الثعلب من قبل الدجاج خروج عن المألوف لهذا الدجاج المسالم.