حكم الإعدام لقاتل ابن عمه في أبو ظبي

قضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي، بإعدام متهم آسيوي قصاصاً لقتله ابن عمه ودفن جثته في إحدى المزارع لإخفاء معالم الجريمة، مع سبق الإصرار والترصد.

وحدث خلاف مالي بين المتهم والمجني عليه، حيث قام الأخير باستدانة مبلغ قدره 400 درهم (مئة دولار تقريبا) ولم يقم بإعادته، فقرر المتهم قتله واستخدم لذلك أداة صلبة وهي الفأس، حيث توجه ليلاً إلى مكان عمله وباغته بتوجيه ضربة بالفأس على رأسه ثم تلاها بعدة ضربات بالفأس على عنقه ورأسه ما أدى إلى قتله.

وحاول المتهم إخفاء أدلة ارتكابه للجريمة، فدفنه في حفرة بعد أن جرده من ملابسه وقيده من رجليه بحبل وسحبه إلى منطقة قريبة من مكان عمله،

ثم قام المتهم بسرق هاتف المجني عليه وإخفائه بغرفته التي يعمل بها، واكتشفت الجريمة عن طريق كفيل المجني عليه بعد تغيبه عن العمل، حيث طلب من العمال البحث عنه، فعثر عليه أحد العاملين وأبلغ الكفيل هاتفياً بمقتل المجني عليه والذي بدوره أخبر السلطات المختصة.

في سياق آخر، قضت محكمة عراقية، سابقا، حكما بالإعدام ثلاث مرات لمدان قتل مواطنين من عائلة واحدة، بمحافظة ديالى، شرقي العراق.