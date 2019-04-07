وزارة الصحة الروسية تكشف كيفية زيادة متوسط العمر

وكشفت الوزارة بمناسبة يوم الصحة العالمي، النظام الغذائي الذي يساعد على زيادة متوسط عمر الإنسان.

ولاحظت الوزارة، أنه من الضروري تخفيض نسبة تناول اللحوم الحمراء إلى 90-100 غرام ومن الأفضل استبدالها بالأسماك والدواجن والبقوليات.

وعدم تناول أكثر من ثلاث صفار البيض في الأسبوع، ويجب تناول الفواكه والخضروات بمعدل 500 غرام يوميا، كما يوصي الخبراء بالابتعاد عن المايونيز والسكر وتناول العسل والمربى والفواكه المجففة.

وشددت الوزارة، على أنه من الأفضل تناول الطعام عدة مرات في اليوم، لأن تناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يؤدي إلى السمنة.

ثم بالطبع يجب ألا ننسى النشاط البدني، فعلى الأطفال والمراهقون ممارسة الرياضة يوميا لمدة ساعة، بينما يحتاج البالغون إلى ساعتين ونصف في الأسبوع.

إذا اتبعت هذه القواعد فستكون صحتك أفضل ويزداد طول عمرك.