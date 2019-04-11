قرار حاسم من الأمير هاري وزوجته بشأن طفلهما المنتظر

أفاد قصر باكنغهام، اليوم الخميس، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قررا الحفاظ على السرية فيما يتعلق بميلاد طفلهما الأول.

ويتوقع هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، ميلاد طفلهما في غضون الأسابيع المقبلة.

وقالا في بيان: "يعبر دوق ودوقة ساسكس عن بالغ الامتنان للأمنيات الطيبة التي تلقياها من الناس في أنحاء بريطانيا والعالم فيما يستعدان لاستقبال طفلهما"، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان: "اتخذ سموهما قرارا شخصيا بالحفاظ على سرية الخطط المتعلقة بميلاد طفلهما".

وأضاف القصر: "يتطلع الدوق والدوقة لمشاركة النبأ السعيد مع الجميع بعدما تتاح لهما فرصة الاحتفال في أجواء من الخصوصية كأسرة جديدة".

في سياق آخر، أعلن قصر باكنغهام، سابقا، إنه سيتم الترتيب لإقامة مستقلة للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، التي تنتظر مولودا، بعدما كانا يتشاركان ترتيبات الإقامة في القصر مع شقيق هاري الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.