وزير ألماني يدعو لمنح الجنسية الألمانية بـ4 سنوات وبشرط واحد

اقترح وزير الإدماج الألماني، يواخيم شتامب، تقليص المدة اللازمة لمنح الجنسية الألمانمية لمدة 4 سنوات فقط، ورابطا قانون المنح بشرط واحد.

فبحسب ما نشر موقع "rp-online.de" الألماني، فقد اقترح الوزير تعديل القانون الحالي والذي يفرض منح الجنسية الألمانية بعد مرور 8 أعوام من الإقامة على الأراضي الألمانية.

© AFP 2019 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE الداخلية الألمانية: العودة تحق لكل مقاتلي "داعش" الذين يحملون الجنسية

وأكد الموقع الألماني أن الوزير سيقوم بتقديم اقتراحه للمناقشة، مع اعتماد شرط هام لمنح الجنسية وهو ضرورة الاندماج في المجتمع الألماني.

وأضاف الموقع الذي نقل تصريحات المسؤول الألماني في مؤتمر لوزارة الاندماج بولاية شمال الراين في وستفاليا، الخميس 11 أبريل/نيسان 2019، بالعاصمة الألمانية برلين، أن أحد أهم الشروط بالنسبة للوزير شتامب هو الاندماج الجيد بعد مرور 4 سنوات من إقامته بالأراضي الألمانية.

يذكر أن القوانين الألمانية الحالية تشترط على المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي مرور 8 سنوات على الإقامة بالبلاد، ويتم تقليصها إلى 6 سنوات، في حال كان مقدِم طلب الحصول على الجنسية الألمانية محقِقا لنتائج اندماج خاصة.