بالفيديو... أهداف نابولي وأرسنال في الدوري الأوروبي (صفر – 1)

تمكن فريق أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس 18 أبريل/نيسان، من التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه نابولي الإيطالي بهدف دون رد.