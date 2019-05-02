قصة العداءة التي وصلت خط النهاية "زحفا" في ماراثون لندن (فيديو + صور)

شارك أكثر من 40 ألف شخص في ماراثون لندن، حيث جميعهم شعروا بالتعب والإجهاد عند وصولهم إلى خط النهاية.

ولكن العداءة الشهيرة، هارلي كاروثرز، لم تتحمل وسقط قبل وصولها إلى النهاية بخطوات قليلة، حيث أكملت السباق زحفا على يديها وركبتيها إلى أن وصلت إلى خط النهاية.

"I felt so disconnected with my mind and my body at that point"@mileswithhayley tells #BBCBreakfast about that fight to get over the #LondonMarathon finish line 💪 pic.twitter.com/KIidYWf9Hh — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 2, 2019

وقالت الرياضية، التي تتمتع الآن بحياة طبيعية "بدأت في عد خطواتي لكن عقلي قد ذهب، وأعتقدت أنني فقدت الرؤية في إحدى عيني".

وتضيف: "لم أستطع رفع قدمَيّ، ولم أتمكن من الحركة. لقد كانت أطرافي متحجرة تماما".

Releasing frustrations from Sunday…. pic.twitter.com/pRNmqyunQy — Prof Andy Lane (@AndyLane27) May 1, 2019

وأعلنت هاري (26 سنة) أنها، وبعد وصولها إلى منتصف السباق، شعرت بسوء حالتها الصحية.

وأضافت "شعرت بقدمَي وكأنهما عمودي رصاص وشعرت بالإعياء، ثم ساءت حالتي تدريجيا".

Congratulations to Hayley Carruthers who got herself over the line after a stumble at the London Marathon on Sunday, finishing with a PB! Hayley completed her first marathon here at Manchester just two years ago. Well done Hayley!

https://t.co/6ZTLO8V7di #ManchesterMarathon — Manchester Marathon (@Marathon_Mcr) May 1, 2019

وسقطت هاري على بعد أمتار من خط النهاية، أمام أعين المشاهدين وكاميرات التلفاز، حيث كانت قد قطعت 26.2 ميلا.

وقال هارلي "بعدما قطعت عشرين ميلا، وفكرت في أنه لا تزال هناك 10 كيلومترات متبقية يتعين قطعها، لم أكن أتخيل أنه يمكنني الوصول لخط النهاية". مضيفة "هذا أصعب أمر فعلته في حياتي".

Didn’t expect the S&C to pay off quite so specifically for @mileswithhayley. Great job @RNLincoln #nostoneunturned pic.twitter.com/q79ddVHPCW — Running With Wolves (@rungrylikeawolf) April 29, 2019

وبالرغم من طريقة وصولها إلى خط النهاية، فإنها حطمت رقمها القياسي السابق، وذلك بفارق حوالي 3 دقائق إذ أنهت السباق بعد ساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة، وتسعة وخمسين ثانية.

وقد حصلت الشابة على المركز الثامن عشر، حيث أعلنت أن هذا السباق كان من أعنف الأشياء التي قامت بها بحياتها من الناحية البدنية والذهنية.

وأردفت قائلة " بدأنا السباق بسرعة عالية وقد أثار حماسي أنني في سباق المحترفين وأنني أتسابق في لندن. لقد جرينا في النصف الأول من السباق بسرعة كبيرة، ثم تحول هذا السباق ليكون مهرجانا للبقاء".

وأضافت "عبور خط النهاية يعتبر تحديا، لكن يمكن تحقيقه. والآن سأعطي جسمي الفرصة للتعافي والعودة إلى التدريبات والتأكد من عدم التحامل على نفسي مجددا".

ونصحت نفسها قائلة "نحن نتعلم الكثير من تلك السباقات، لكنها لا تنتهي حسبما تأمل".

ويشار أن الشابة هارلي تعمل كمختصة في أشعة تشخيص السرطان ، لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية.