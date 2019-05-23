بحقه سبع مذكرات اعتقال... مجرم يقرر تسليم نفسه بشرط غريب

توصلت شرطة ولاية كونيتيكت الأمريكية إلى اتفاق مع أحد الهاربين من العدالة، من أجل تسليم نفسه بشرط غريب.

فبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فإن جوزيه سيمز صاحب الـ29 عاما توصل الى اتفاق بتسليم نفسه إلى الشرطة بشرط، إذا قام عدد كاف من الناس بالتفاعل مع إعلان طلبه للعدالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

© REUTERS / RALPH ORLOWSKI عبر فيسبوك... مجرم يعلق على إعلان نشرته الشرطة للقبض عليه

وأعلن الملازم بريت جونسون من شرطة مدينة تورنغتون بولاية كونيتيكت على صفحة القسم على موقع "فيسبوك"، الأربعاء 22 مايو/أيار، ما يفيد بأن سيمز قد تواصل معه من خلال موقع التواصل الاجتماعي، ووافق على تسليم نفسه في حالة حصل منشور يحتوي على إعلان طلبه للعدالة على 15 ألف إعجاب.

ويقول جونسون إنه تفاوض مع سيمز وخفض الرقم من 20 ألف إعجاب، وكتب قائلا: "قد يكون هذا صعبا، لكنه ممكن".

وشجع من يعرفون مكان اختباء سيمز على إبلاغ الشرطة، وتوفير كل هذا الانتظار على إدارة الشرطة.

يعتقد أنه يختبئ في مكان ما بولاية نيويورك، قد صدرت ضده سبع مذكرات اعتقال، وتبحث عنه الشرطة باعتباره هاربا من العدالة، بعد عدم ظهوره في محاكمته على جرائم تتراوح بين تعكير الصفو العام، والمخاطرة بإصابة طفل.