فيديو: مجرم يحاول الفرار من السجن ويعتدي على حارسين في الولايات المتحدة

يذكر أن السجين متهم بقتل خمسة أشخاص، فيما تعد هذه الحادثة المحاولة الثانية للهروب من السجن.
قام أحد المتهمين في ولاية نيومكسيكو الأمريكية بالاعتداء على حارسين أثناء محاولته الهروب من سجن ريو أريبو الواقع في مقاطعة ريو أريبا الأمريكية.
يذكر أن السجين متهم بقتل خمسة أشخاص، فيما تعد هذه الحادثة المحاولة الثانية للهروب من السجن.
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