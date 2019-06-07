الرئيس البرازيلي يزور اللاعب نيمار ويعلن دعمه له

زار الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو نجم كرة القدم نيمار دا سيلفا في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته الأخيرة.

ونشر بولسونارو غبر صفحته على تويتر، صورة تجمعه باللاعب، وأرفقها بعبارات دعم للاعب وتمنيات بتجاوزه فترة الإصابة سريعا.

وغرد الرئيس عبر حسابه قائلا: "في زيارتي لنيمار في المستشفى في وطننا البرازيل، أتمنى لك الشفاء العاجل والسريع"، فيما نشر اللاعب صورة لكاحله المتورم.

— Visitando @neymarjr no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação! pic.twitter.com/Ls34dwNZy3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2019

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن، أمس الخميس، أن النجم نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان، أن "نيمار خضع للفحص بالأشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل". وتابع: "نظرا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية أمام قطر، حيث ترك الملعب في الدقيقة 17 وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس مع وضع الثلج حول كاحله الأيمن.

وقال التلفزيون البرازيلي إن نيمار نقل إلى مستشفى للخضوع لكشف بالأشعة وتحديد خطورة الإصابة قبل 9 أيام من مباراة بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا.