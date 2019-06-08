أردوغان يحتفل مع أوزيل بزفافه ويشهد على عقد الزواج

حضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وزوجته، حفل زفاف لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، وهو ألماني من أصل تركي، على أمينة غولشي، وهي ممثلة سويدية من أصول تركية أيضا.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن أوزيل اختار أردوغان ليكون شاهدا على عقد الزواج، الذي أقيم في مدينة إسطنبول، أمس الجمعة.

وكان أوزيل (30 عاما) أعلن مؤخرا أنه طلب من الرئيس أردوغان أن يكون شاهدا على زواجه.

Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden ilk dans… pic.twitter.com/GvL2uCeFy7 — ÇapaMag Magazine (@CapaMagMagazine) June 7, 2019

​كما أثار أوزيل ضجة واسعة في العام الماضي، عندما نشر صورة له تجمعة بالرئيس التركي قبل نهائيات كأس العالم روسيا 2018. الأمر الذي دفعه للاعتزال، مبررا ذلك "بالعنصرية والازدراء" الذي تعرض له بسبب هذه الصور في ألمانيا.

وكثرت الانتقادات التي واجهها اللاعب بعد خروج منتخب ألمانيا من كأس العالم في الدور الأول. وقال إنه تلقى رسائل كراهية وتهديدات علاوة على تحميله مسؤولية الأداء المخيب للآمال لمنتخب ألمانيا في كأس العالم روسيا 2018 الصيف الماضي.

وأضاف: "أنا ألماني عندما أفوز، لكني مهاجر عند الهزيمة"، مؤكدا أنه رغم تاريخه الحافل بالنجاح مع المنتخب الوطني، كانت الطريقة التي عامله بها جمهور الكرة الألماني سببا في عدم رغبته "في ارتداء قميص منتخب ألمانيا مرة أخرى".