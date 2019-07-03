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    الأميرة ديانا، أميرة ويلز خلال حفل عشاء في ضيافة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في بون، ألمانيا 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987

    كيفين كوستنر يكشف: الأميرة ديانا وافقت على بطولة فيلم من تأليفي

    © AP Photo / Herman Knippertz
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    كشف الممثل والمخرج الأمريكي الشهير، كيفن كوستنر، أن الأميرة البريطانية ديانا كانت قد وافقت على التمثيل في فيلم سينمائي بجانبه وأن يكتب هو السيناريو.

    وأوضح الممثل الأمريكي أن الأميرة كان من المفترض أن تشاركه بطولة جزء ثان من فيلم "ذا بادي جارد"، الذي شاركته بطولة الجزء الأول منه الفنانة الراحلة ويتني هيوستن، بحسب صحيفة "الغارديان".

    الأميرة ديانا
    © AP Photo / Jacqueline Arzt
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    وقال كوستنر، في لقاء تلفزيوني، إنه وديانا والمنتجين كانوا متحمسين جدا لتنفيذ هذه الفكرة، مشيرا إلى أنه كان من المنتظر أن يلعب في الفيلم دور الحارس الشخصي لديانا، والمكلف بحمايتها من الملاحقين والمصورين المتطفلين، قبل أن تتحول علاقتهما إلى علاقة حب.

    وذكر أن المحادثات بشأن مشاركة ديانا في هذا الفيلم بدأت من قبل سارة فيرغسون، دوقة يورك، موضحا "كانت سارة مهتمة حقا بالأمر، وهي التي أقامت المحادثة بيني وبين ديانا".

    وأشار إلى أن ديانا تحدثت معه هاتفيا لمناقشته في تفاصيل الفيلم، ووصفها بأنها كانت "لطيفة للغاية وتتحدث باحترام شديد، ولكنها كانت متوترة بعض الشيء، لأن حياتها كانت طوال الوقت مراقبة".

    كما ذكر أن السيناريو المبدئي للفيلم تم الانتهاء منه في اليوم السابق لوفاة ديانا في حادث سيارة في 31 أغسطس/ آب 1997.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ذكرى وفاة الأميرة ديانا, الأميرة ديانا, بريطانيا
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