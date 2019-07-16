نتفليكس تحذف مشهدا مؤلما ومثيرا للجدل في مسلسل "13 ريزونز واي"

ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان قصة شابة تدعى هانا تنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.
An update on 13 Reasons Why— Netflix US (@netflix) July 16, 2019
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وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر" إنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب: "وقررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجو 13 ريزونز واي حذف المشهد الذي تنهي فيه هانا حياتها".
وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل، فإنه واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
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