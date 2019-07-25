بالفيديو: ملابس السياح "الفاضحة" تثير حفيظة سكان مدينة سياحية تركية

طالب أصحاب المتاجر والمطاعم، في مدينة آلانيا السياحية التركية السلطات المحلية بوضع حد لما أسموه قلة احتشام السياح وتجوالهم في المدينة بملابس فاضحة.

على وجه الخصوص أشتكى السكان من ظهور السياح الأجانب في أماكن مزدحمة بملابس السباحة "البيكيني" المفتوح.

وقال أحد أصحاب المطاعم "على سبيل المثال في منتجع "لا غراند موت" الفرنسي، يغرم كل سائح يخدش الحياء العام في المدينة مبلغ 40 يورو.

من جهته أشار أحد أصحاب المتاجر في آلانيا، إلى "إن السياح يذهبون إلى التسوق شبه عراة، ويجلسون بهذا الشكل على الكراسي في المقاهي.

وأضاف صاحب المتجر، ظهور السياح بهذا الشكل ليس غير لائق فحسب، بل وغير صحي، فملابس السباحة "البيكيني" مخصصة للشاطئ فقط".

يذكر أن مدينة آلانيا التركية سجلت في الشهر الماضي، وصول نحو 100 ألف سائح في يوم واحد فقط.

يشار إلى أن مدينة آلانيا تعتبر من أهم المدن السياحية في تركيا، والتي يتوافد إليها الكثير من السياح سنوياً لجمالها، وتميزها بمناظر طبيعية رائعة، وبشواطئ عديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.