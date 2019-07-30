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15:06 30 يوليو/ تموز 2019
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    بكتيريا

    "مقاومة للعقاقير".. بكتيريا مثيرة للقلق تنتشر في مستشفيات أوروبا وإسرائيل

    © Sputnik . A. Solomonov
    مجتمع
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    حذر باحثون في معهد سانغر من انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في مستشفيات القارة الأوروبية وإسرائيل.

    وقال الباحثون في معهد سانغر إن انتشار بكتيريا كلبسييلا نيمونيا "مقلق للغاية".

    كما حذروا من أنه يمكن لبعض الأنواع الأخرى من البكتيريا قد تصبح مقاومة للعقاقير أيضا بسبب الطريقة الفريدة التي تتكاثر بها.

    بكتريا
    CC0 / pixabay / geralt
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    وتعيش هذه البكتيريا بصورة طبيعية في الأمعاء دون أن تتسبب في أي متاعب صحية للأصحاء.

    ولكن عندما يعتل الجسد، فإنها قد تصيب الرئة وتسبب الالتهاب الرئوي، وقد تصيب الدم وتتسبب في جروح في الجلد وفي بطانة المخ، متسببة في الالتهاب السحائي.

    وأصبحت بعض سلالات البكتيريا مقاومة للعقاقير.

    وقالت صوفيا ديفيد، الباحثة في معهد سانغر، لبي بي سي "الأمر المثير للقلق هو أننا شهدنا وفاة ألفي شخص عام 2015، ولكن ما نخشاه هو أنه إذا لم يتخذ إجراء، فإن هذا العدد سيتزايد".

    وقفز عدد الذين توفوا بسبب بكتيريا كلبسييلا نيمونيا المضادة لعقار "كاربابينيم" من 341 شخصا في أوروبا عام 2007 إلى 2094 شخصا عام 2015.

    وهذه الدراسة هي أكبر دراسة عن مقاومة بكتيريا كلبسييلا نيمونيا لعقاقير "كاربابينيم"، وشارك فيها 244 مستشفى في شتى مناطق أوروبا من أيرلندا إلى إسرائيل.

    وحلل الباحثون الحمض النووي للبكتيريا من عينات من مرضى مصابين.

    وقالت صوفيا"تشير دراستنا إلى أن المستشفيات هي المسبب العامل المساعد الأكبر في نقل البكتيريا، وخلصت إلى أنها تنتقل من شخص إلى آخر داخل المستشفيات".

    وأضافت "رؤيتنا لاستنساخ النوع نفسه من البكتيريا عالية الخطورة في الكثير من المستشفيات في أوروبا يوضح أن هناك أمرا خاصا فيما يتعلق بهذه البكتيريا".

    يمكن لبكتيريا كلبسييلا نيمونيا أن تستمر في الانتشار أو أن تنقل مقاومتها للعقاقير لفصائل أخرى للبكتيريا.

    ويمكن لسلالتين من البكتيريا الالتقاء والتكاثر، وعبر تكاثرهما يشتركان في الحمض النووي ذاته.

    وخلصت الدراسة إلى وجود الشفرة المتعلقة بمقاومة العقاقير داخل الحمض النووي لبكتيريا كلبسييلا نيمونيا.

    بكتريا
    CC0 / pixabay / geralt
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    وقالت صوفيا "لديها القدرة على الانتشار بسرعة داخل جميع تجمعات البكتيريا".

    وتعد أفضل طريقة للتعامل مع العدوى المقاومة للعقاقير هي تجنب الإصابة بها في المقام الأول.

    وقال البروفيسور هايو غروندمان، من جامعة فرايبورغ "نحن متفائلون أنه بإجراءات نظافة جيدة، التي تشمل المعرفة المبكرة للمرضى المصابين بعدوى البكتيريا وعزلهم، يمكننا تأخير انتشار هذه البكتيريا والسيطرة عليها بنجاح".

    وأضاف "هذا البحث يؤكد أهمية السيطرة على العدوى والمراقبة الجينية للبكتيريا المقاومة للعقاقير لضمان التوصل إلى أي نوع جديد من البكتيريا المقاومة للعقاقير مبكرا، واتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار مقاومة العقاقير".

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    الكلمات الدلالية:
    دراسة علمية, بكتيريا
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