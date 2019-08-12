عالم يقدر خطر الكويكب العملاق المتجه نحو الأرض

وفقًا لفكتور غروخوفسكي، وهو أستاذ بمعهد الفيزياء والتكنولوجيا بجامعة الأورال الفيدرالية، لا توجد أي فرصة لتصادم الكويكب 2019 OU1 مع الأرض.

وقال الأستاذ في مقابلة مع قناة "زفيزدا": "الكويكب العملاق، الذي سيقترب من الأرض يوم 28 أغسطس/آب، لا يشكل خطرا على كوكبنا".

وأضاف غروخوفسكي:

"تبدو عبارة "الاقتراب من الأرض" غريبة. لأن الكويكب سيطير على بعد مليون كيلومتر - إنه أبعد 2.5 مرة عن القمر. وفقًا لموقع ناسا، فإن حوالي 20 ألف كويكب، والتي تعتبر خطرة على الأرض، أصبحت الآن تحت السيطرة. خطر محتمل يعني أنه في مكان ما خارج مدار الأرض. السؤال هو، على أي مسافة. وبالتالي، فإن الوضع بمليون كيلومتر، لا يهددنا بأي شيء. لا توجد فرصة للتصادم مع الأرض... لن تأتي نهاية العالم. هذه فزاعة أخرى".

وسيقترب كويكب "يحتمل أن يكون خطيرًا" أكبر من هرم الجيزة الأكبر، المعروف أيضًا باسم هرم خوفو، من الأرض في نهاية شهر أغسطس/ آب، وفقًا لبيانات "ناسا".

يبلغ قطر الكويكب 2019 OU1 160 مترًا، أي أكبر ب 20 مترًا من الهرم المصري الأكثر شهرة.

في 28 أغسطس 2019 ، سيكون 2019 OU1 أقرب إلى كوكب الأرض بمقدار 40 مرة من كوكب الزهرة.سوف يكون الكويكب على مسافة حوالي مليون كيلومتر عن كوكبنا.