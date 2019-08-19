Widgets Magazine
تسجيل
11:37 19 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    دمية باربي ترتدي الحجاب رسميا

    أكبر المتاجر العالمية تتسابق على إنتاج الحجاب الشرعي

    © REUTERS
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10

    اتجهت كبرى شركات الأزياء في تطوير خطوط إنتاج خاصة لتصنيع الملابس "المحتشمة" وأغطية الرأس التي أصبحت تلاقي رواجا كبيرا بين صفوف المشترين والزبائن، الأمر الذي دفع الكثير من هذه الشركات لإعادة التفكير بمنتجاتها.

    سباحة صورة أرشيفية
    © REUTERS / Russell Cheyne
    "البوركيني" على غلاف أشهر المجلات الرياضية الأمريكية
    تستخدم كبرى الشركات المواقع الإلكترونية للوصول الى زبائنها الذين يفضلون هذا النوع من الملابس.

    وعلى طريقة شركة "نايكي" المتخصصة بالملابس والمعدات الرياضية والتي سبقت وأن طرحت في وقت سابق حملتها المعروفة بـTHE NIKE PRO HIJAB

    قامت متاجر التجزئة الأمريكية الشهيرة Banana Republic بطرح خط جديد لتصميم الأزياء يختص بهذا النوع من الملابس والإكسسوارات.

    بدأت الشركة ببيع نماذج من غطاء الرأس الشرعي، بما في ذلك المصنّع من أقمشة الستان والمصمم بنقشات جلد الفهد، وطرحتها للبيع على موقعها الإلكتروني بمبالغ تتراوح من 40 إلى 50 دولارا أمريكيا. ووضعت الشركة المنتج في قائمة الكماليا على موقعها الإلكتروني بوصفه جزءا من جهودها لعكس التنوع الغني لعملائها وموظفيها.

    وشهدت السنوات الأخيرة قيام العلامة التجارية Macy’s وUniqlo بالتقرب من زبائنها المسلمين بطرح منتجات تشمل أغطية الرأس وغيرها من الملابس المحتشمة مثل السترات ذات الرقبة الطويلة والمعاطف الصوفية الطويلة.

    ربح مادي أم اعتراف

    وفقا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر عن Thomson Reuters فإن المسلمين أنفقوا 264 مليار على الملابس في عام 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 373 مليار دولار بحلول عام 2022.

    علقت لينا سنوبار، هي مدونة أزياء وممرضة بولاية تكساس، وكانت متاجر Banana Republic قد لجأت إليها في إحدى حملاتها الإعلانية لهذا النوع من الأزياء، قائلة: "من ناحية، يبدو الأمر وكأنهم يتربحون منا. ومن ناحية أخرى، تعد هذه طريقة لجعل الحجاب أمرا طبيعيا وجعلنا نشعر بالاحتواء أكثر".

    وصفت صبيحة أنصاري، الشريكة المؤسسة لمؤسسة American Muslim Consumer Consortium لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن الشركات الكبيرة اكتشفت حقيقة أن هناك قيمة للمستهلكين المسلمين. ومن الجيد أن يعترف بهم كمستهلكين.

    انظر أيضا:

    منع الحجاب... حيطة أم اعتداء على الحريات
    بعد ارتداء الحجاب أمل حجازي تثير الجدل بلباس السباحة
    سلطات الكويت تتحرك لملاحقة صاحبة فيديو "لا تشرفني جنة تشترط الحجاب"
    الكلمات الدلالية:
    إسلام, زي محتشم, أزياء, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك