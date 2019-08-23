رونالدو يعلق على حرائق غابات الأمازون

علق اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون في البرازيل منذ أسابيع.

وحذر أسطورة كرة القدم من خطورة الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون في البرازيل منذ أسابيع، وذلك على حسابه على موقع "فيس بوك".

ونشر نجم فريق يوفنتوس صورة من حرائق غابات الأمازون، وأرفقها بتعليق يقول: "تنتج غابات الأمازون المطيرة أكثر من 20 بالمئة من الأوكسجين في العالم، وها هي تحترق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. إنها مسؤوليتنا جميعا للمساعدة في إنقاذ كوكبنا".

وسجلت حرائق غابات الأمازون رقما قياسيا في 2019، حيث ارتفعت وتيرتها بنسبة تصل إلى 83 في المئة مقارنة بعام 2018، بحسب وكالة "رويترز".

ووصل عدد حرائق غابات الأمازون، في البرازيل بأمريكا الجنوبية، إلى حوالي 73 ألف حريق، هذا العام، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2013، بحسب شبكة "سي إن إن"، التي قالت أن تلك الغابات تسمى "رئة العالم"، لأنها تنتج حوالي 20 في المئة من الأكسجين، الذي يتنفسه سكان الأرض، بحسب المركز الوطني لأبحاث الفضاء البرازيلي، بينما يشار إليها بـ"رئة العالم".

وبحسب المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل (INMET)، فإن أهم أسباب الحرائق هي موجة باردة غيرت اتجاه الرياح، قبل أن تتسبب في إحداث طبقة كثيفة من السحب الضبابية المنخفضة، التي غطت مدينة ساولو باولو، أكبر مدن البرازيل، وأغرقتها في الظلام يوم 19 أغسطس/ آب.