"أم أربع واللوزية والكازوة"... مهنة بحرينية يستخدم فيها الذهب والفضة كانت تقتصر على النساء

تعد حرفة النقدة من أقدم الحرف التراثية البحرينية والخليجية، خاصة أنها تعتمد على الذهب والفضة في تطريز الأزياء الشعبية الخليجية التي كان يرتديها الأثرياء فقط في القرن الماضي.

كانت "حرفة النقدة"، من أبرز الحرف في القرن الماضي، حيث اشتهرن البحرينيات بالعمل بها، حيث اعتدن الجلوس سويا كل صباح يتناولن الشاي والقهوة ليزين الأزياء الشعبية بالفضة والذهب.

View this post on Instagram A post shared by Zakiya Ali - زكية علي (@zakiyanagda) on Mar 25, 2019 at 5:02am PDT

خيوط الذهب

بحسب زكية علي وهي من أوائل البحرينيات اللواتي ساهمن في إحياء المهنة في التسعينات مرة أخرى، تعتمد عمليات التطريز على خيوط الذهب أو الفضة، وفي بعض الحالات خيوط الفضة المطلية بالذهب.

وتقول زكية، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن الجهات في البحرين انتبهت لخطر اندثارها في التسعينات، وأن قرينة الملك طالبت بضرورة إحياء المهنة مرة أخرى وتعليم الشباب والفتيات عليها.

إحياء الحرفة

في العام 1996، تأسست جمعية أوال النسائية، والتي تبنت إحياء مشروع تطوير حرفة "النقدة" وكانت زكية علي أول سيدة تقوم بتعليم الفتيات مرة أخرى، خاصة أنها ورثت المهنة عن والدتها التي ورثتها عن جدتها أيضا.

حصلت زكية على جائزة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لأفضل منتج بحريني في العام 2008، وشاركت في العديد من المهرجانات بدول العالم العربي، وعرضت منتجاتها بها.

أسعار الثوب

تشير زكية إلى أن الثوب المطرز يتراوح سعره من 50 إلى 1000 دينار، حسب الوزن الذي طرز به الثوب، وأنه كان يقتصر قديما على الأغنياء وزي العروس والزي الشعبي، إلا أن الوضع اختلف في الوقت الراهن حيث أصبح التطريز على العديد من الملابس والعباءة والطرح التي تلبس مع العباءة أيضا.

مصطلح النقدة

يطلق مصطلح "النقدة" على الخيوط الفضية أو الذهبية التي تطرز على "الثوب أو الدراعة"، وتسمى في بعض القرى بـ "النغدة" بدلا من النقدة.

تستورد الخيوط المذهبة من الهند وكذلك الأدوات التي تعلن بها النساء في التطريز، وتقمن النساء بالعمليات قبل تفصيل الثوب أو بعده، وبحسب زكية علي فإن الأمر يتوقف على طبيعة الثوب وطبيعة التطريز، خاصة أن الثوب الشعبي يمكن تطريزه بعد تفصيله، فيما يفضل تطريز بعض الأزياء قبل تفصيلها.

© Sputnik . Mohamed Hemeda أم أربع واللوزية والكازوة

تستخدم في الحرفة إبرة غير العادية، حيث يكون خيطها أكبر من الخيط العادي ومطلي بالذهب أو الفضة، كما تتم الغرزة الواحدة "نقطة نقطة"، حيث نخيط كل غرزة بشكل منفرد لاكتمال الشكل.

وأوضحت زكية أن أساسيات النقدة تتضمن بعض الأشكال منها" الكازوة، أم أربع، اللوزية، النجمة، الهلال، الدبلة، البفول، الفرخ الكبير، الفرخ الصغير".

تقول جمعية "أوال النسائية" بالبحرين على موقعها الرسمي، إن حرفة النقدة من أشهر حرف التطريز اليدوية التي كانت تمارسها المرأة البحرينية، وأن المشروع يهدف للمحافظة على التراث الوطني، وإحياء هذه الحرفة التي أوشكت على الاندثار.

© Sputnik . Mohamed Hemeda أم أربع واللوزية والكازوة

وبحسب الجمعية حصل المشروع في بداية تأسيسه على منحة من منظمة الخليج العربي، لدعم منظمات الأمم المتحدة (الأجفند)، واستهل المشروع أولى فعالياته في أكتوبر/تشرين الأول 1996، بتدريب العاملات فيه لفترة استغرقت ثلاثة أشهر، وبدأ الإنتاج الفعلي في يناير 1997.

في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام أقيم أول معرض رسمي لمنتجات النقدة، استمر لمدة ثمانية أيام.