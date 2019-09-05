بالفيديو... رد فعل مذيعات يسمعن كلمات الغزل على الهواء

أثارت رسالة شاب يمني يدعى عمر للمذيعة اللبنانية كريستيان بيسري جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حملت كلمات غزل حازت على إعجاب الآلاف.

ولا يعتبر الموقف الذي تعرضت كريستيان بالجديد، حيث تعرضت الكثيرات من المذيعات لعبارات غزل مفاجئة من ضيوفهم على الهواء، ما استدعى ردود فعل مختلفة من المذيعات تراوحت بين الخجل أو الضحك أو الرد بعبارات مجاملة. ونعرض فيما يلي بعض من تلك المواقف السابقة.

وعرض موقع "فوشيا" عدة مواقف لمذيعات تعرضن للغزل على الهواء، على خلفية رسالة الغزل المتداولة للمذيعة اللبنانية كريستيان بيسري، إلا أن رد المذيعات أتى بشكل أسرع إذ أن عبارات الغزل جاءت أمام جمهور المشاهدين، فخرجت ردود المذيعات أكثر تلقائية.