صلاة مختلطة بإمامة امرأتين غير محجبتين في عاصمة أوروبية

أمّت سيدتان الصلاة، في صالة مكتظة اختلط فيها الرجال والنساء، يوم السبت 7 سبتمبر/أيلول، في العاصمة الفرنسية باريس.

قامت كل من إيفا جاندين صاحبة الـ29 عاما، وآن سوفي مونيسي البالغة من العمر 30 عاما، بإمامة الصلاة، وإلقاء خطبة في صالة اجتمع فيها حوالي 60 مصليا.

الصالة المختلطة شهدت إلقاء الخطبة باللغة الفرنسية، وتم ترجمة جزء منها إلى العربية، هذا ولم يكن ارتداء الحجاب إلزاميا على الحاضرات.

وتحدثت جاندين، قائلة: "نقوم بوضع حجر أساس لبناء إسلام فرنسي يماشي حركة الحداثة والتطور".

في الوقت الذي اعتبر فيه غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة "إلام فرانس"، بأن فرنسا متأخرة عن عدد من الدول الغربية في هذه الخطوة، حيث يوجد في أمريكا أئمة نساء منذ العام 2005.

ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية بأن أصل هذه الفكرة يعود الى جمعية "حدثني عن الإسلام" التي قالت مؤسستها في مناسبات سابقة بأن المساجد ستحمل أفكار ليبيرالية ولا تمانع بالاختلاط بين الرجال والنساء.