Widgets Magazine
تسجيل
19:05 27 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    التعرق

    مضادات التعرق تسبب السرطان

    © Photo / Pixabay//Elfahret
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    حذرت الطبيبة المصرية عزة محمد، استشاري الأمراض الجلدية، من الإفراط في استخدام مضادات التعرق، إذ أنها تسبب تدمير الخلايا ومن ثم الإصابة بالسرطان.

    نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الطبيبة قولها بأن الأسواق فيها نوعان من المنتجات المستخدمة لمكافحة التعرق وهي "مزيلات التعرق"، و"مضادات التعرق"، وهناك فرق كبير بينهما، فمزيل التعرق يُستخدم لإزالة رائحة العرق، وهنا نحن لا نتخلص من العرق بل نزيل الرائحة فقط.

    الثوم
    CC0
    تناول البصل والثوم يقي النساء من مرض خطير
    وتكمن المشكلة الأكبر في "مضادات التعرق"، لأنها تمنع ظهور التعرق تماماً من الجسم، وهو ما قد يدمر الخلايا ويتسبب فى الإصابة بالسرطان إذا تم استخدامه بشكل مفرط ودائم.

    وأوضحت الطبيبة أن أهم شيء في مضادات التعرق أو مزيلات التعرق هي أن تكون خالية من الكحول وألومنيوم الكلورايد، وهي مواد ضارة بالجسم واستخدامها يتسبب بالكثير من الأمراض التي يصعب علاجها، فهي تتراكم في خلايا الأبط، ومنها قد تنتشر في الجسم كله.

    ونصحت باستخدام مزيلات العرق فقط بشرط أن تكون خالية من الكحول، وأفضل نوع هو "الرول"، ومن الممكن الاعتماد على مواد طبيعية مثل الشبَّة.

    يذكر أن درجة حرارة الجسد المثالية هي 37، وعندها يستطيع الإنسان ممارسة حياته بشكل طبيعي، ووظائف جسده كذلك، فإذا ارتفعت درجة حرارة الجو في فصل الصيف تحدث عملية توسيع الأوعية الدموية التي تهدف إلى إطلاق الماء من الجسد بهدف تقليل درجة الحرارة، وفي هذه المياه تخرج المعادن الضارة في الجسد مثل الصوديوم والكلورايد، لذا فأية محاولة لمنع العرق قد تتسبب في إصابة الجسم بالسرطان أو تساعد على الإصابة به.

    انظر أيضا:

    التعرق ليلا قد يكون علامة لهذا المرض المميت
    لماذا بدأ الطيارون الأمريكيون والناتو بالتعرق من الخوف
    مع ارتفاع درجات الحرارة… 5 طرق لإيقاف "التعرق" وتجنب المواقف المحرجة
    أطعمة ومشروبات تسبب التعرق خلال الصيف
    الكلمات الدلالية:
    السرطان, العرق, مزيل العرق, التعرق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية الأمريكية الشهيرة جينفر لوبيز خلال اختتام عرض أزياء لدار أزياء فيرساتشي لمجموعة أزياء ربيع-صيف 2020 في ميلانو، إيطاليا 20 سبتمبر 2019
    إنطلاق أول إماراتي إلى الفضاء ولوبيز تبهر العالم...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار ونحو 200 جندي أمريكي في السعودية
    لماذا كل هذه التعزيزات الأمريكية في السعودية؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك