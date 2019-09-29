لأول مرة... محمد هنيدي يظهر مع أولاده في ختام "الجونة"

ظهر الفنان المصري محمد هنيدي لأول مرة مع زوجته وأولاده في ختام مهرجان الجونة.

وظهر محمد هنيدي على السجادة الحمراء مع زوجته، ثم انتشرت له صورا مع أبنائه، وذلك لأول مرة بشكل جماعي.

وكرم مهرجان الجونة في دورته الثالثة الفنان محمد هنيدي، وقام الفنان أحمد السقا بتقديمه في حفل الختام.

وعبر الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، عن سعادته الغامرة، بتكريمه عن مشواره الفني، في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان "الجونة" السينمائي، اليوم الجمعة.

وقبل تكريم محمد هنيدي، عرض المهرجان فيلما عنه يستعرض شهادات بعض زملائه الفانين عنه، مثل أحمد فهمي ومحمود البزاوي وأشرف عبد الباقي، والذين أكدوا أنه مهّد الطريق لجيل كامل من الفنانين

وعند صعود هنيدي على المسرح، أشار السقا إليه بأنه "رأس الحربة الذي عبر ومر وراءه جيل كامل".

وقال هنيدي للجمهور عقب تكريمه "أشكر نجيب ساويرس على هذا المهرجان العظيم، لقد منحني الله حب الجمهور، وسنحاول أن نسعدكم أكثر وأحبكم كثيرا".

واختتم محمد هنيدي كلمته القصيرة خلال تكريمه، بتقديم تحية تقدير للقوات المسلحة المصرية، وللجنود الذين استشهدوا اليوم في عمليات للجيش المصري في سيناء.

وأردف "هذه بلدنا وسندافع عنها حتى آخر قطرة دم".