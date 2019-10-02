فأر يثير الذعر في البيت الأبيض... وترامب يقول: "مكب قمامة حقيقي" (فيديو)

وذعر المراسلون المتواجدون في قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث سقط الفأر عل الحاسب الشخصي لأحد مراسلي شبكة "NBC"، الذي علق على الأمر قائلا: "فأر سقط حرفيًا من السقف وعلى حاسوبي الشخص"، وفقا لموقع "ذا هيل".

In other news: A mouse literally fell out of the ceiling in our White House booth and landed on my lap. — Peter Alexander (@PeterAlexander) October 1, 2019

والتقط مراسل رويترز في البيت الأبيض، ستيف هولاند، صورا للصحفيين والمراسلين حيث حاول بعضهم الإمساك بالفأر، فيما هرع ذعر آخرون.

Mouse hunt in the White House press room pic.twitter.com/hRyZTR0kpn — Steve Holland (@steveholland1) October 1, 2019

وبعد مطاردة المراسلين للفأر هرب من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض، وهو ما اعتبرته شانون بيتيكتس، مراسلة شبكة "إن بي سي نيوز"، "الأمر الأكثر إثارة في غرفة اجتماعات البيت الأبيض منذ أشهر".

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq — Shannon Pettypiece (@spettypi) October 1, 2019

وتعتبر مشكلة القوارض قائمة في البيت الأبيض من ولاية الرئيس الثالث والعشرين للولايات المتحدة، بنجامين هاريسون، والذي تولى قيادة أمريكا ما بين 1889 إلى 1893 م، حيث قالت زوجته، "الفئران سيطرت على المبنى، يجب أن يأتي مكافح القوارض للتخلص منها، لقد أصبحت كثيرة وجريئة"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

Status update: a mouse has escaped the office area, now running free in WH press briefing room. Chase underway. pic.twitter.com/UzhnCeBSD8 — Eamon Javers (@EamonJavers) October 1, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترارمب على أمر مماثل في عام 2017 بتغريدة على موقع تويتر قائلا، "البيت الأبيض مكب قمامة حقيقي"، وفقا لموقع "يو إس توداي".