ريكي مارتن ينتظر طفله الرابع من زوجه خوان يوسف

أعلن المغني ريكي مارتن أنه ينتظر هو وزوجه الرسام جوان يوسف طفلهما الرابع.

وصرح مارتن، 47 عاما، خلال حضوره العشاء السنوي الثالث والعشرين لحملة حقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه ينتظر طفله الرابع، بحسب موقع "أوبرا ماغ".

وقال ريكي مارتن خلال كلمته للحاضرين: "أنا أحب العائلات الكبيرة، لذا أعلن أننا حامل، وننتظر مولودا جديدا".

وخلال هذا الحفل، تم تكريم ريكي مارتن بجائزة "HRC National Visibility Award"، لدعمه لحقوق المثليين جنسيا وأعماله الخيرية.

يذكر أن ريكي مارتن عقد قرانه على الرسام خوان يوسف، مطلع العام 2018، عبر احتفال حضره أقارب أفراد عائلتهما مع مجموعة من الأصدقاء.

وتعرف ملك الرقص والغناء اللاتيني مارتن (44 عاما) على جوان (32 عاما) وهو فنان سويدي من أصل سوري، عندما اكتشفا لغة مشتركة في حبهما لمجال الفن.