تفحيط وطرب وحفلات عربية وغربية… تركي آل الشيخ ينشر "عرض تفصيلي لموسم الرياض" (فيديو) 

وكان آل الشيخ في ظهر الثلاثاء الماضي في إعلان ترويجي للفاعليات الترفيهية المقبلة ضمن "موسم الرياض"، أكد خلاله أن "هذا الموسم سيكون الأكبر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. الرياض هي للمواطن والمقيم والسائح".

جاهزين لعرض تفصيلي لموسم الرياض ؟؟؟ ... شوفو الفيديو ... ❤️🇸🇦🙏🏻 pic.twitter.com/nn5Q0mABDa — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 4, 2019

وقال آل الشيخ خلال الفيديو: "الرياض عاصمتنا، الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط، موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاعا، و6 مناطق رئيسية، و6 مناطق فرعية.

وتابع قائل:"أول مرة في التاريخ كل هذه الفعاليات تتجمع في منطقة واحدة، فعاليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع، الرياض للمواطن والمقيم وللسائح، الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، هتوحشونا".

ويبدأ موسم الرياض 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر، وأكد آل الشيخ أن الموسم سيكون أكبر موسم في المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة داخل الرياض.