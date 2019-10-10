كيم كاردشيان في زيارة لبلاد الأجداد...صور+فيديو

زيارة الممثلة الأمريكية كانت عائلية حيث كانت برفقتها أختها وأطفالها، وقوبلت الممثلة الأمريكية بإستقبال حافل من أهالي المدينة.
يذكر بأن الممثلة الأمريكية لها أصول أرمنية، من جهة الأب.
وشاركت كيم في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات WCIT 2019، وشكرت الممثلة الأمريكية على الاستقبال الحار وأشارت إلى أن الرحلة الى أرمينيا ألهمتها الكثير وستعود الى أمريكا مع أفكار جديدة.
- نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
- نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019© Sputnik . Str
- نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019© Sputnik . Str
- نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019© Sputnik . Str
- نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019© Sputnik . Asatur Yesayants
وتعترف عشرات الدول في العالم بما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 في حقبة الدولة العثمانية هو "إبادة جماعية"، في حين لا تعترف السلطات التركية بها وتنكر أن أسلافها قاموا بأي مجزرة أو عمل عنيف بحق الأرمن.
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