كيم كاردشيان في زيارة لبلاد الأجداد...صور+فيديو

زارت نجمة تلفزيون الواقع الممثلة الأمريكية، كيم كاردشيان، العاصمة الأرمينية يريفان، ووضعت إكليلا من الزهور أمام نصب تذكاري مخصص لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.

زيارة الممثلة الأمريكية كانت عائلية حيث كانت برفقتها أختها وأطفالها، وقوبلت الممثلة الأمريكية بإستقبال حافل من أهالي المدينة.

يذكر بأن الممثلة الأمريكية لها أصول أرمنية، من جهة الأب.

وشاركت كيم في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات WCIT 2019، وشكرت الممثلة الأمريكية على الاستقبال الحار وأشارت إلى أن الرحلة الى أرمينيا ألهمتها الكثير وستعود الى أمريكا مع أفكار جديدة.

نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019 © REUTERS / Hayk Baghdasaryan

نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019 © Sputnik . Str

نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019 © Sputnik . Str

نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019 © Sputnik . Str

نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019 © Sputnik . Asatur Yesayants 1 / 5 © REUTERS / Hayk Baghdasaryan نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019

وتعترف عشرات الدول في العالم بما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 في حقبة الدولة العثمانية هو "إبادة جماعية"، في حين لا تعترف السلطات التركية بها وتنكر أن أسلافها قاموا بأي مجزرة أو عمل عنيف بحق الأرمن.