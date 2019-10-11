مصر... استعدادات لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل

صرح الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، لموقع "مصراوي"، "أن الاستعدادات للاحتفالات، بدأت منذ حوالي شهر تقريبًا وأجريت فيها صيانة كاملة للمعبدين وتنظيفهما من الأتربة ومخلفات الطيور، عن طريق أخصائيي الترميم في المعبد، وأجريت أعمال صيانة كاملة لشبكة الإنارة والإضاءة داخل المعبد وخارجه".

وتابع سعيد "كما تم صيانة كاميرات المراقبة البالغ عددها 64 كاميرا، لتأمين منطقة المعبدين بالكامل، كما تم عمل صيانة عربات الجولف التي تنقل الزوار من بوابة الدخول إلى ساحة المعبد وعودتهم".

وأضاف سعيد، أنه تم إصلاح وزيادة الحواجز الخشبية التى تستخدم وقت التعامد، لتنظيم دخول وخروج السياح، وسيتم تركيب 2 شاشة عملاقة لعرض الظاهرة أمام المعبد.

من جانبه، أكد عبد الهادي محمد، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر في أسوان، أنه على مدار الأسبوعين الماضيين شاركت الغرفة في أكثر من اجتماع لبحث ترتيبات وتجهيزات احتفالات التعامد، وتم تأكيد أهمية التأمين الكامل للسياح وتوفير كل الوسائل لإنجاح حفل التعامد هذا العام وخروجه بصورة تليق بسمعة مصر.

ومن المنتظر أن تشهد احتفالات التعامد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالي 300 فنان وفنانة، كما ستقدم الفرق عروضها الفنية على مسارح قصور وبيوت الثقافة في مدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو، بجانب مركز ومدينة أسوان، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، بحسب محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.