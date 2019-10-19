بالفيديو... غراب يتحدث الألمانية

التقط مصور يدعى، لوتار لينتس، مقطع فيديو لغراب في محمية إيفل الوطنية، يمكنه محاكاة صوت الإنسان، ونطق عبارة بالألمانية.

وعرض موقع ديلي ميل الفيديو، حيث يكرر الغراب عبارة باللغة الألمانية mein sch tzchen ، والتي تعني "يا عزيزي".

وأظهر الفيديو غرابا جالسا على الأرض يكرر عبارة باللغة الألمانية، وكان قد عثر عليه في الشارع وجناحه مكسور. وأخذه موظفو المحمية وعالجوه ثم سلموه حديقة الحيوان حيث يعيش الآن واستطاع إقامة علاقات طيبة مع موظفي حديقة الحيوان وضيوفه.

يشار إلى أن هناك عددا من الطيور والحيوانات القادرة على محاكاة كلام البشر، ومن بينها الببغاوات والغربان والقرود وبعض الحيوانات المنزلية الأليفة والدلافين والفيلة.