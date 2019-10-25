"تزوج الثانية والمهر علينا" هاشتاغ يجتاح العالم العربي

التغريدة أثارت جدلا واسعا بين المغردين، لينقسموا بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فيما وجدها البعض فرصة حقيقية للزواج "أنا جاهز لكن وينها يلي توافق".

وسخر آخرون من فكرة الزواج الثاني، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي السيء، الذي بالكاد يسمح للشاب الزواج مرة واحدة فقط.

#تزوج_الثانيه_والمهر_علينا

مابي مهركم سدو ديني والثانيه يجيبها الكريم اذا فيها نصيب ، #تزوج_الثانيه_والمهر_علينا pic.twitter.com/OBhRIP2fOQ — ൠ شمــآﻟــي ൠ (@alhzemi_4003) October 25, 2019

واستغل البعض الهاشتاغ لإعلان زواجهم على وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الثانية، فيما نشر آخرون فيديوهات تتحدث عن فوائد تعدد الزوجات على الشاب والمجتمع!

#تزوج_الثانيه_والمهر_علينا اذا عندك استعداد بدني ومالي خذ الثانيه بس حط ببالك الجيل الحالي يحبون التسوق والتمشيه مو مثل حريم اول ثوب وسروال خط البلده يكفيهم من الحول للحول 😂😅 pic.twitter.com/fFjBX23CfP — جنوبي ينبع 🇸🇦l (@janoubi_yanbu) October 25, 2019

في سياق متصل، أعلن في الأردن عن مبادرة جديدة تحمل اسم "الزواج الأخضر" تدعو الأشخاص الراغبين في الزواج الانخراط بدورة بهدف تدريبهم على سبل تخفف الآثار السلبية للزواج على البيئية.