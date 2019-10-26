ترامب حزين بسبب زر آيفون

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انزعاجه من إلغاء زر هاتف الآيفون واعتماد العمل بشاشة اللمس بدلا من ذلك.

وغرد ترامب على تويتر أمس الجمعة "إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".

وقالت رويترز إن هذه التغريدة موجهة على ما يبدو إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل الذي تناول العشاء مع ترامب مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

يشار إلى أنه عندما قررت شركة أبل إلغاء الزر الرئيسي في بعض طرز هاتف آيفون في 2017، استاء بعض العملاء لأن هذا التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسية بدلا من استخدام هذا الزر.

وبدأت أبل بيع هواتف آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز آيفون تن في 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.

وكانت شركة "أبل" الأمريكية قد أعلنت أنها ستغير من طريقة التفكير بصورة كلية في الكتابة سواء على الهاتف الذكي أو الحاسبات اللوحية أو المحمولة.

واعتمدت "أبل" براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح "لوحة مفاتيح حساسة"، ستجعل طريقة استخدامها "حساسة" جدا، وأسهل بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكتابة المستندات الطويلة، التي كانت في السابق عملية مرهقة جدا.

وتقدم "أبل" ما أطلقت عليه "لوحة مفاتيح افتراضية"، التي ستكون متغيرة تماما عن لوحة المفاتيح الفعلية المعتادة، وستجعل "أبل" لوحة المفاتيح الافتراضية الجديدة ذات شاشات حساسة جدا للمس، لجعل الكتابة الطويلة أكثر متعة.